El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, martes 25 de febrero

El día de hoy, 25 de febrero de 2025, San Juan de Aznalfarache experimentará un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8:00 a.m., se espera que las temperaturas se mantengan estables alrededor de los 11 grados , con una ligera disminución a 9 grados entre las 2:00 y las 5:00 a.m. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 91% a las 7:00 a.m., lo que podría generar una sensación de frescor.

A medida que avanza la mañana, las nubes altas darán paso a un cielo cubierto, especialmente entre las 9:00 a.m. y las 3:00 p.m., cuando las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 18 grados . Durante este periodo, la probabilidad de precipitación será baja, con un 10% de posibilidad de lluvia entre las 7:00 a.m. y la 1:00 p.m. Sin embargo, a partir de la 1:00 p.m., la probabilidad de lluvia aumentará significativamente, alcanzando un 75% entre las 1:00 p.m. y las 7:00 p.m. Esto sugiere que es probable que se produzcan lluvias escasas, especialmente en la tarde.

El viento soplará de dirección variable, predominando del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 15 km/h. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 18 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 14 grados a las 9:00 p.m. y bajando a 10 grados hacia la medianoche.

La visibilidad se mantendrá buena durante la mayor parte del día, aunque podría verse afectada por la lluvia en la tarde. La puesta de sol se producirá a las 7:14 p.m., marcando el inicio de un periodo nocturno que se espera sea despejado, con temperaturas que continuarán descendiendo.

En resumen, se recomienda a los habitantes de San Juan de Aznalfarache que se preparen para un día mayormente nublado, con posibilidad de lluvias en la tarde. Es aconsejable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, especialmente durante las horas más frescas de la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-02-24T21:02:11.