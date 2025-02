El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, martes 25 de febrero

El día de hoy, 25 de febrero de 2025, Pozoblanco se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 8 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 10 grados hacia el mediodía, proporcionando un ambiente fresco pero agradable para las actividades al aire libre.

A lo largo de la tarde, la temperatura continuará en ascenso, alcanzando un máximo de 14 grados . Sin embargo, a medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados hacia las 19:00 horas. La humedad relativa será notablemente alta, especialmente en las primeras horas del día, con valores que rondarán el 95%, lo que podría generar una sensación de frescor más intensa.

En cuanto a la precipitación, no se prevén lluvias significativas durante el día. Las probabilidades de lluvia son prácticamente nulas, con un 0% de probabilidad en la mayoría de los periodos. Sin embargo, se registrarán algunas lluvias escasas en la tarde, con acumulaciones que no superarán los 0.3 mm, lo que no debería afectar las actividades cotidianas.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente hasta alcanzar ráfagas de hasta 30 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías del día. A medida que avance la tarde, el viento cambiará a dirección oeste, manteniendo su intensidad.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 0% de posibilidad en las primeras horas y un 50% entre las 07:00 y las 13:00 horas, aunque no se anticipan condiciones severas. La visibilidad será buena durante todo el día, a pesar de la alta humedad, lo que permitirá disfrutar de un día claro y luminoso.

En resumen, Pozoblanco disfrutará de un día mayormente soleado y fresco, ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables y sin preocupaciones por lluvias significativas. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar el buen tiempo y salir a disfrutar de la naturaleza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-02-24T21:02:11.