El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, lunes 24 de febrero

El día de hoy, 24 de febrero de 2025, Coria del Río se presentará con un tiempo mayormente despejado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche, el cielo estará completamente despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 11 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 10 grados a la 1:00 AM y manteniéndose en ese rango hasta las 2:00 AM.

A partir de las 3:00 AM, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, aunque la visibilidad seguirá siendo buena y no se esperan precipitaciones a lo largo del día. Las temperaturas continuarán bajando hasta llegar a un mínimo de 8 grados entre las 4:00 y las 6:00 AM. Sin embargo, a medida que el sol salga, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 9 grados a las 9:00 AM.

Durante la tarde, el tiempo se tornará más cálido, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 20 grados . A las 2:00 PM, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 20 grados. El cielo seguirá mayormente despejado, con algunas nubes altas que no afectarán la luminosidad del día. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 70% por la mañana y descendiendo a un 43% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación de confort.

El viento será un factor a tener en cuenta, con ráfagas que oscilarán entre los 6 y 18 km/h, predominando del noreste durante la mayor parte del día. A las 10:00 AM, se registrará una velocidad del viento de 9 km/h, aumentando a 18 km/h a las 11:00 AM. Este viento fresco puede hacer que la sensación térmica sea un poco más baja, especialmente en las horas más frescas de la mañana.

Por la noche, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 19:13. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados a las 10:00 PM. La humedad aumentará ligeramente, pero no se prevén lluvias en el horizonte.

En resumen, Coria del Río disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre, con un tiempo agradable y sin riesgo de precipitaciones.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-02-23T20:57:12.