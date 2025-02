El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, jueves 20 de febrero

El día de hoy, 20 de febrero de 2025, Pozoblanco se verá beneficiado por un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo permanecerá completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:02. Las temperaturas en las primeras horas oscilarán entre los 7 y 10 grados , con una ligera tendencia a descender en las horas más frías de la noche anterior.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas aumenten gradualmente, alcanzando un máximo de 19 grados en la tarde. Este ascenso térmico será acompañado por una ligera brisa proveniente del sur, con velocidades que oscilarán entre 5 y 6 km/h, lo que hará que la sensación térmica sea agradable para actividades al aire libre.

Durante la mañana, la humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 76% y disminuyendo a medida que el sol se eleva en el cielo. Esto contribuirá a un ambiente más seco y cómodo, ideal para disfrutar de paseos o actividades deportivas. Sin embargo, hacia la tarde, la humedad podría aumentar ligeramente, alcanzando un 70% hacia las 20:00, aunque sin llegar a niveles que generen incomodidad.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, especialmente entre las 15:00 y las 19:00, aunque no se prevén precipitaciones. La probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Las nubes altas no afectarán significativamente la luminosidad del día, permitiendo que los rayos del sol sigan predominando.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 10 km/h en las horas pico de la tarde. Esto proporcionará una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

En resumen, Pozoblanco disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y un cielo que, aunque comenzará despejado, irá mostrando algunas nubes altas hacia la tarde. Es un día propicio para actividades al aire libre, con condiciones meteorológicas que invitan a disfrutar del entorno natural y social de la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-02-19T21:52:12.