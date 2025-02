El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, martes 18 de febrero

El 18 de febrero de 2025, Marchena se presentará con un cielo mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas de la mañana y a lo largo de la tarde. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se observarán nubes altas, lo que podría dar lugar a un amanecer algo grisáceo. A medida que avance el día, el cielo se mantendrá cubierto, con intervalos de nubes altas y algunas nubes más densas, especialmente en la tarde, cuando se espera que el cielo esté muy nuboso.

En cuanto a las temperaturas, se prevé un ligero descenso a lo largo del día. La jornada comenzará con temperaturas alrededor de los 12 grados a la medianoche, descendiendo a 8 grados en las primeras horas de la mañana. A medida que el sol se eleve, las temperaturas irán aumentando, alcanzando un máximo de 22 grados hacia la tarde. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, se espera que las temperaturas desciendan nuevamente, situándose en torno a los 15 grados al final del día.

La humedad relativa será alta durante la mayor parte del día, comenzando en un 87% a la medianoche y disminuyendo ligeramente a medida que avanza la jornada, aunque se mantendrá por encima del 50% en todo momento. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas de la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia durante el día, con un 0% de probabilidad de precipitación en las primeras horas y un leve aumento al 10% en la tarde, aunque las condiciones no parecen propicias para tormentas. La probabilidad de tormenta también se mantiene en un 10% en las horas de la tarde, pero no se esperan eventos significativos.

El viento soplará predominantemente del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día, alcanzando ráfagas de hasta 36 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la humedad.

En resumen, Marchena experimentará un día nublado y fresco, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 22 grados, sin precipitaciones significativas, pero con un viento que podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-02-17T21:22:11.