El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, viernes 14 de febrero

El día de hoy, 14 de febrero de 2025, Lora del Río se presentará con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 10 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 9 grados a la 1:00 AM y 8 grados a las 2:00 AM, antes de estabilizarse en torno a los 7 grados entre las 4:00 AM y las 5:00 AM.

Durante la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 9 grados. La humedad relativa será alta, comenzando en un 84% a las 00:00 horas y descendiendo gradualmente hasta un 77% a las 09:00 horas. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas del día.

A medida que el día avanza, se espera que las temperaturas comiencen a subir, alcanzando los 10 grados a las 10:00 AM y llegando a un máximo de 20 grados a las 4:00 PM. La tarde se presentará más cálida, con cielos poco nubosos y una humedad que continuará disminuyendo, alcanzando un 41% a las 4:00 PM. Las condiciones serán ideales para actividades al aire libre, ya que no se prevén precipitaciones en todo el día, con un 0% de probabilidad de lluvia.

El viento soplará de dirección variable, predominando del este y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 14 km/h. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 23 km/h a las 10:00 AM, lo que podría proporcionar una agradable brisa.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados a las 10:00 PM y cerrando el día en torno a los 11 grados a las 11:00 PM. El cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un cielo estrellado.

En resumen, el día de San Valentín en Lora del Río se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvias. Es un buen momento para compartir con seres queridos y aprovechar el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-02-13T21:07:12.