El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, viernes 14 de febrero

El 14 de febrero de 2025, Ayamonte se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para los habitantes y visitantes de la localidad. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 10°C y 9°C. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 17°C en las horas centrales del día, proporcionando un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

A lo largo de la mañana, la humedad relativa será bastante alta, alcanzando el 95% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescura. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 71% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más confortable.

El viento soplará desde el norte y el noreste, con velocidades que variarán entre 8 y 19 km/h. Las rachas máximas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 22 km/h, lo que podría generar una ligera brisa, especialmente en las zonas costeras. Este viento fresco será un alivio ante las temperaturas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones a lo largo de la jornada, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Sin embargo, hacia la tarde, se espera un aumento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas que no afectarán la luminosidad del día, pero que podrían ofrecer un espectáculo visual interesante al atardecer.

El ocaso se producirá a las 19:08, momento en el que los colores del cielo se tornarán en tonos cálidos, ofreciendo una vista espectacular para aquellos que se encuentren en la costa o en puntos elevados de la ciudad. La temperatura comenzará a descender rápidamente después del ocaso, alcanzando los 10°C hacia la noche.

En resumen, el día de San Valentín en Ayamonte se caracterizará por un tiempo mayormente despejado, temperaturas agradables y un viento moderado, lo que lo convierte en una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre y celebrar con seres queridos en un entorno natural privilegiado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-02-13T21:07:12.