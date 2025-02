El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, miércoles 12 de febrero

El día de hoy, 12 de febrero de 2025, Puente Genil se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de lluvia escasa, especialmente en las primeras horas del día. La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 11 y 13 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre que se esté preparado para la posibilidad de lluvia.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 97% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de mayor frescura. A medida que avance el día, la humedad irá disminuyendo, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, lo que podría hacer que el ambiente se sienta algo pesado. La combinación de nubes y humedad sugiere que los habitantes de Puente Genil deben estar atentos a posibles cambios en el tiempo.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 24 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más baja. Es recomendable que quienes planeen salir tomen precauciones ante el viento, especialmente en áreas abiertas.

La probabilidad de precipitación es notable, con un 65% de posibilidades de lluvia en las primeras horas de la mañana, disminuyendo a un 55% durante la tarde. Sin embargo, se prevé que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm en total. Esto significa que, aunque la lluvia es posible, no se anticipa que cause inconvenientes significativos.

A medida que se acerque la tarde, el cielo podría despejarse ligeramente, permitiendo que algunos rayos de sol se filtren entre las nubes. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, con un leve aumento hasta los 16 grados . Sin embargo, al caer la tarde, se espera que las temperaturas desciendan nuevamente, llegando a los 10 grados hacia el final del día.

En resumen, el tiempo en Puente Genil para hoy será mayormente nublado, con temperaturas frescas y una ligera posibilidad de lluvia. Los habitantes deben estar preparados para un día fresco y ventoso, con la posibilidad de disfrutar de algunos momentos de sol a medida que avanza la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-02-11T21:17:11.