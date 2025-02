El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, sábado 8 de febrero

El día de hoy, 8 de febrero de 2025, Lucena se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvia escasa durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 7:00 a.m., se espera que la probabilidad de precipitación sea del 100%, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias, aunque en cantidades limitadas, con un total estimado de 1 mm en las primeras horas. Las temperaturas se mantendrán estables alrededor de los 10 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 88% al inicio del día, lo que generará una sensación de frescura.

A medida que avance la mañana, la situación meteorológica comenzará a cambiar. La niebla se hará presente entre las 2:00 a.m. y las 5:00 a.m., lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras y calles de Lucena. Sin embargo, a partir de las 8:00 a.m., la probabilidad de lluvia disminuirá, y se espera que las condiciones mejoren ligeramente, aunque el cielo permanecerá cubierto. Las temperaturas comenzarán a descender levemente, alcanzando los 9 grados .

Durante la tarde, el tiempo se tornará más estable, con cielos parcialmente nublados y temperaturas que oscilarán entre los 10 y 13 grados . La humedad relativa comenzará a bajar, lo que permitirá que la sensación térmica sea más agradable. A partir de las 11:00 a.m., la probabilidad de precipitación será prácticamente nula, lo que sugiere que la lluvia dará un respiro a los lucentinos.

El viento soplará desde el norte-noroeste, con velocidades que alcanzarán hasta 11 km/h, lo que podría generar una ligera brisa en la tarde. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 8 grados hacia las 10:00 p.m. La humedad aumentará, pero se mantendrá en niveles manejables.

En resumen, el día de hoy en Lucena se caracterizará por un inicio de jornada con tormentas y lluvia escasa, seguido de una mejora en las condiciones climáticas hacia la tarde. Se recomienda a los ciudadanos estar atentos a las condiciones meteorológicas, especialmente durante las primeras horas del día, y tomar precauciones si se desplazan en vehículos debido a la niebla y la posibilidad de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-02-07T21:07:12.