El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, lunes 3 de febrero

El día de hoy, 3 de febrero de 2025, Carmona se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones y tormentas durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 7:00 a.m., el cielo estará completamente cubierto, y se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 10 grados . La humedad relativa será muy alta, alcanzando el 99% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío y a la posibilidad de lluvias ligeras.

A partir de las 2:00 a.m., la probabilidad de precipitación se eleva al 95%, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm. La situación se mantendrá similar hasta las 7:00 a.m., cuando la probabilidad de tormentas también se sitúa en un 95%. Los vientos del sur-suroeste soplarán con una velocidad de hasta 10 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en momentos de tormenta.

Durante la mañana, a partir de las 8:00 a.m., el cielo seguirá cubierto, pero se espera que la intensidad de las lluvias disminuya. La temperatura comenzará a descender ligeramente, alcanzando los 8 grados . La humedad se mantendrá alta, alrededor del 100%, lo que podría generar una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas.

A medida que avance el día, la situación meteorológica mejorará ligeramente. Desde las 12:00 p.m. hasta las 6:00 p.m., el cielo permanecerá cubierto, pero la probabilidad de lluvia disminuirá a un 25%. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 11 grados , con una humedad relativa que comenzará a bajar, alcanzando el 82% hacia la tarde.

Por la noche, a partir de las 7:00 p.m., el cielo seguirá cubierto, pero las condiciones serán más estables, con una probabilidad de lluvia de 0%. Las temperaturas se mantendrán en torno a los 10 grados , y la humedad relativa se estabilizará en un 84%. Los vientos disminuirán en intensidad, con ráfagas que no superarán los 5 km/h.

En resumen, el día de hoy en Carmona se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias ligeras en las primeras horas y una gradual mejora hacia la tarde y la noche. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, ya que las temperaturas serán frescas y la humedad alta.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-02-02T20:57:12.