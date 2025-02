El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, domingo 2 de febrero

El día de hoy, 2 de febrero de 2025, Priego de Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 4 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura suba ligeramente, alcanzando los 5 grados a media mañana.

Durante la tarde, el termómetro podría llegar a marcar hasta 13 grados, ofreciendo un respiro del frío matutino. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, aunque el cielo se mantenga mayormente despejado, habrá momentos en que se presenten nubes dispersas, especialmente hacia el final de la tarde. A partir de las 18:00 horas, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 9 grados hacia la noche.

La humedad relativa será un factor a considerar, ya que se prevé que se mantenga en niveles altos, comenzando en un 84% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 72% por la noche. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías del día.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección variable, predominando del norte y del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 11 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán durante la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que marcan los termómetros.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. Sin embargo, hacia la tarde y la noche, existe una probabilidad del 20% de tormentas, aunque esto no debería afectar significativamente el tiempo general del día.

En resumen, hoy en Priego de Córdoba se disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables durante la tarde y un viento moderado que aportará frescura. Es un buen momento para salir y disfrutar de la naturaleza, ya que las condiciones climáticas son favorables para actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-02-01T21:02:16.