El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de enero

El día de hoy, 30 de enero de 2025, Morón de la Frontera se verá afectado por un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:25. A medida que avance la mañana, la nubosidad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles moderados, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 10 grados .

Durante la tarde, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo, llegando a los 15 grados a las 16:00. La sensación térmica será agradable, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, la humedad relativa se mantendrá alta, especialmente en las primeras horas del día, alcanzando un 93% al amanecer y descendiendo gradualmente hasta un 59% por la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana.

En cuanto al viento, se prevé que sople del oeste con velocidades que variarán entre 10 y 35 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la mañana, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría generar un ligero movimiento en los árboles y algunas molestias para quienes se desplacen en bicicleta o a pie. A medida que avance el día, la intensidad del viento disminuirá, lo que contribuirá a una sensación más tranquila en la tarde.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias durante el día. Sin embargo, hay un 35% de probabilidad de tormentas en las primeras horas de la mañana, aunque las condiciones actuales no sugieren que se materialicen. Esto se traduce en un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo.

A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 8 grados hacia las 22:00. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá observar las estrellas y disfrutar de una noche tranquila. En resumen, el tiempo en Morón de la Frontera para hoy se presenta favorable, con temperaturas agradables y ausencia de precipitaciones, ideal para disfrutar de un día al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-01-29T21:12:13.