El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de enero

El día de hoy, 27 de enero de 2025, Huelva se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con algunas posibilidades de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, manteniendo esta condición hasta el mediodía. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 17 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

A medida que avance la mañana, se prevé que la probabilidad de precipitación aumente, alcanzando un 100% entre las 01:00 y las 07:00, y un 85% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que es muy probable que se registren lluvias ligeras, especialmente en las primeras horas del día y durante la tarde. Las cantidades de lluvia esperadas son mínimas, con acumulaciones que no superarán los 2 mm, lo que indica que, aunque la lluvia será constante, no se espera que cause inconvenientes significativos.

El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 55 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente durante las horas de mayor viento. La velocidad del viento variará a lo largo del día, comenzando con rachas de 31 km/h en la mañana y disminuyendo gradualmente hacia la tarde y la noche.

La humedad relativa se mantendrá alta, oscilando entre el 64% y el 97% a lo largo del día. Esto, combinado con las temperaturas frescas, podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es. A medida que se acerque la tarde, se espera que la temperatura alcance un máximo de 20 grados , antes de descender nuevamente hacia la noche.

En cuanto a la visibilidad, se prevé que sea buena, aunque podría verse afectada brevemente por la lluvia. La salida del sol se producirá a las 08:34 y se pondrá a las 18:47, lo que proporcionará un día relativamente corto en términos de luz solar.

En resumen, Huelva experimentará un día cubierto con lluvias ligeras, temperaturas frescas y vientos moderados. Es recomendable que los ciudadanos se preparen para condiciones húmedas y ventosas, especialmente si planean actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-01-26T20:57:10.