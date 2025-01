El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de enero

El día de hoy, 26 de enero de 2025, Morón de la Frontera se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma y la niebla serán características del cielo, especialmente en las primeras horas, con temperaturas que rondarán los 14 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 17 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 93% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, alcanzando un 91% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las condiciones nubladas, puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas. Durante la mañana, no se anticipa lluvia, pero a partir de la tarde, existe una probabilidad del 15% de que se registren algunas gotas, con acumulados que no superarán los 0.3 mm. Las condiciones de lluvia serán intermitentes y no se espera que afecten significativamente las actividades al aire libre.

El viento soplará del sur-suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 53 km/h en las horas de mayor intensidad, especialmente por la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, a pesar de las temperaturas relativamente suaves. Las rachas de viento serán más fuertes en la tarde, alcanzando su máxima velocidad hacia las 22:00 horas.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 15% en las primeras horas del día y un ligero aumento al 50% en la tarde, aunque se espera que las condiciones se mantengan mayormente tranquilas. La combinación de viento y nubes altas podría generar un ambiente dinámico, pero sin eventos severos a la vista.

En resumen, Morón de la Frontera experimentará un día nublado con temperaturas suaves, alta humedad y un ligero riesgo de precipitaciones. Las condiciones de viento serán notables, lo que podría influir en la sensación térmica. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de algunas lluvias ligeras en la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-01-25T21:02:13.