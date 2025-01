El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, sábado 25 de enero

El día de hoy, 25 de enero de 2025, Martos se presenta con un tiempo mayormente cubierto, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A las 00:00 horas, el cielo estará despejado, pero a medida que avance la jornada, las nubes altas comenzarán a dominar el panorama. A partir de la 1:00 AM, se espera un incremento en la nubosidad, con un cielo cubierto que persistirá hasta la tarde.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 9 y 12 grados . En las primeras horas, la temperatura rondará los 10 grados, descendiendo ligeramente a 9 grados entre las 4:00 y las 5:00 AM. A partir de las 12:00 PM, se espera que la temperatura alcance su punto máximo de 12 grados, manteniéndose en ese nivel hasta las 3:00 PM. A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia las 7:00 PM.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 91% a la medianoche y bajando gradualmente a un 80% a las 2:00 AM. Sin embargo, se espera que la humedad vuelva a aumentar, alcanzando un 98% hacia las 9:00 PM, lo que podría contribuir a la sensación de frío en el ambiente.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas. Durante la mañana y gran parte de la tarde, no se anticipa lluvia, aunque a partir de las 11:00 AM se registrará una probabilidad del 95% de precipitación entre las 7:00 y las 1:00 PM. Las cantidades de lluvia esperadas son mínimas, con un total de 0.1 mm a las 11:00 AM y 1 mm a las 12:00 PM. A partir de la 1:00 PM, la probabilidad de lluvia se mantendrá, pero las cantidades serán ligeras, con 0.1 mm a las 1:00 PM y 0.9 mm a las 2:00 PM.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 11:00 AM y las 12:00 PM, alcanzando hasta 40 km/h. A medida que avance la tarde, el viento se moderará, manteniéndose en torno a los 10-16 km/h.

En resumen, Martos experimentará un día nublado con temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvias ligeras, especialmente en las horas centrales del día. Se recomienda a los habitantes estar preparados para el tiempo cambiante y llevar ropa adecuada para las bajas temperaturas y la posible lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-01-24T21:07:11.