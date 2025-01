El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, sábado 25 de enero

El día de hoy, 25 de enero de 2025, Bormujos se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8:00 a.m., el cielo estará completamente cubierto, lo que podría dificultar la visibilidad. Las temperaturas se mantendrán estables alrededor de los 12 grados durante la noche y las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, se espera que la bruma persista hasta aproximadamente las 10:00 a.m., con una ligera mejora en la visibilidad. Sin embargo, la humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 99% a las 9:00 a.m., lo que contribuirá a la sensación de frío. La temperatura comenzará a aumentar ligeramente, alcanzando los 13 grados hacia las 10:00 a.m.

Durante la tarde, el cielo seguirá cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas. Las precipitaciones se prevén a partir de las 10:00 a.m., con un total acumulado de aproximadamente 0.8 mm hasta las 11:00 a.m. y 2 mm hacia las 12:00 p.m. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 7:00 a.m. y la 1:00 p.m., lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas.

El viento soplará del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 14 km/h, alcanzando su máxima intensidad a las 11:00 a.m. con rachas de hasta 21 km/h. Esta brisa puede proporcionar un ligero alivio a las temperaturas, que alcanzarán un máximo de 18 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

A medida que se acerque la tarde, la probabilidad de tormentas se mantendrá en un 80% entre la 1:00 p.m. y las 7:00 p.m., lo que indica que podrían producirse chubascos más intensos. La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 15 grados a las 7:00 p.m. y cerrando el día con cielos cubiertos y una temperatura mínima de 12 grados .

La visibilidad seguirá siendo un factor a considerar, especialmente en las horas de la mañana y la tarde, debido a la niebla y la bruma. Los residentes de Bormujos deben estar atentos a las condiciones meteorológicas y tomar precauciones al desplazarse, especialmente en las horas de menor visibilidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-01-24T21:07:11.