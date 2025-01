El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de enero

El 24 de enero de 2025, Utrera se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una predominancia de cielos cubiertos a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una transición a condiciones completamente cubiertas en las horas posteriores. Esta tendencia se mantendrá durante la mayor parte del día, con escasas oportunidades de ver el sol.

En cuanto a la temperatura, se espera un ambiente fresco, comenzando con valores alrededor de 12 grados en la madrugada y descendiendo ligeramente a 11 grados en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la temperatura alcanzará un máximo de 19 grados en la tarde, antes de descender nuevamente hacia la noche. Las temperaturas se mantendrán relativamente estables, lo que sugiere un día sin grandes variaciones térmicas.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 100% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 65% en la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío, especialmente en las horas más tempranas.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia durante el día. Los registros indican que no habrá acumulación de agua, lo que permitirá que las actividades al aire libre se realicen sin inconvenientes relacionados con el tiempo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan sorpresas en forma de chubascos.

El viento será otro factor a considerar. Se prevé que sople desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 8 km/h en las primeras horas, aumentando a 10 km/h en la tarde. Las ráfagas más fuertes podrían alcanzar hasta 22 km/h en momentos puntuales, especialmente durante la tarde, lo que podría generar una sensación térmica más baja.

En resumen, Utrera experimentará un día mayormente nublado y fresco, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 19 grados , alta humedad y vientos suaves. Sin lluvias a la vista, será un día propicio para actividades al aire libre, aunque se recomienda abrigarse adecuadamente debido a la frescura del ambiente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-01-23T21:01:09.