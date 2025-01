El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de enero

El día de hoy, 24 de enero de 2025, Camas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8:00 a.m., se espera que el cielo esté cubierto, con una visibilidad reducida debido a la bruma y la niebla que dominarán el panorama. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 12 grados durante la madrugada, lo que contribuirá a la sensación de humedad en el ambiente.

A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a aumentar ligeramente, alcanzando los 14 grados a las 10:00 a.m. y subiendo hasta 15 grados a las 11:00 a.m. Sin embargo, la humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 97% a las 10:00 a.m. y bajando gradualmente a un 89% a las 11:00 a.m. Esto puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

Durante la tarde, se prevé que las temperaturas alcancen su punto máximo, llegando a 20 grados a las 4:00 p.m. El cielo seguirá cubierto, pero se espera que la bruma y la niebla den paso a un tiempo más despejado hacia el final de la jornada. A las 6:00 p.m., la temperatura descenderá a 18 grados, y para las 8:00 p.m., se espera que esté en torno a los 15 grados.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará de dirección variable, predominando del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 13 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 22 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más templadas.

La probabilidad de precipitación es baja, con un 0% de posibilidades durante la mayor parte del día, aunque se registran algunas posibilidades de lloviznas ligeras en la mañana. Sin embargo, no se esperan tormentas ni precipitaciones significativas.

En resumen, el día en Camas se caracterizará por un tiempo cubierto y húmedo, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 20 grados . Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al conducir debido a la niebla y la bruma en las primeras horas del día, y que se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo de la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-01-23T21:01:09.