El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de enero

El día de hoy, 24 de enero de 2025, Bormujos se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de niebla y bruma en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8:00 a.m., el cielo estará completamente cubierto, lo que podría dificultar la visibilidad en las carreteras y espacios abiertos. La niebla, que se espera entre las 3:00 a.m. y las 8:00 a.m., podría ser especialmente densa, por lo que se recomienda precaución a los conductores.

A medida que avance la mañana, la situación meteorológica comenzará a mejorar ligeramente. Sin embargo, la bruma persistirá hasta el mediodía, manteniendo un ambiente húmedo y fresco. Las temperaturas se mantendrán estables alrededor de los 12 grados durante las primeras horas, aumentando gradualmente a 13 grados hacia las 8:00 a.m. y alcanzando un máximo de 19 grados a media tarde. Este aumento en la temperatura podría proporcionar un alivio temporal del frío matutino, pero la sensación térmica seguirá siendo fresca debido a la alta humedad.

La humedad relativa se mantendrá alta durante todo el día, comenzando en un 93% a las 12:00 a.m. y descendiendo lentamente hasta un 67% hacia las 3:00 p.m. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, contribuirá a una sensación de frío, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias significativas a lo largo del día, aunque hay una ligera posibilidad de lloviznas en la mañana, especialmente entre las 8:00 a.m. y las 9:00 a.m. La probabilidad de precipitación es baja, con un 20% entre las 7:00 a.m. y la 1:00 p.m., y un 35% entre la 1:00 p.m. y las 7:00 p.m. Sin embargo, la mayor parte del día se desarrollará sin lluvias.

El viento soplará de dirección variable, predominando del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 22 km/h durante la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura adicional.

En resumen, Bormujos experimentará un día fresco y cubierto, con niebla y bruma en las primeras horas, seguido de un leve aumento en la temperatura y una baja probabilidad de precipitaciones. Se recomienda a los ciudadanos que se abriguen adecuadamente y tomen precauciones al conducir debido a las condiciones de visibilidad reducida.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-01-23T21:01:09.