El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de enero

El día de hoy, 22 de enero de 2025, Martos se verá afectado por un tiempo mayormente nuboso, con intervalos de nubes que se alternarán con momentos de cielo poco nuboso. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, alcanzando su punto máximo en la tarde y la noche, cuando el cielo estará cubierto.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, comenzando en torno a los 13 grados en las primeras horas y alcanzando un máximo de 17 grados en la tarde. A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 13 grados. La sensación térmica podría verse afectada por la presencia del viento, que soplará del sur con rachas que alcanzarán hasta los 33 km/h, especialmente en las horas de la tarde.

En cuanto a la humedad relativa, se prevé que fluctúe entre el 39% y el 72% a lo largo del día. Las primeras horas tendrán una humedad más baja, pero se espera un aumento significativo hacia la tarde y la noche, lo que podría generar una sensación de mayor frescura.

Respecto a las precipitaciones, no se anticipan lluvias significativas durante la mayor parte del día. Sin embargo, existe una probabilidad del 20% de que se produzcan algunas lluvias ligeras en la tarde, especialmente entre las 19:00 y 01:00, aunque estas serían escasas y no se espera acumulación significativa. La probabilidad de tormentas también se sitúa en un 20% en el mismo periodo, lo que sugiere que, aunque las condiciones no son propensas a tormentas severas, no se puede descartar la posibilidad de algún fenómeno aislado.

Los vientos del sur serán constantes a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre los 22 y 33 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas de la tarde. Es recomendable que los habitantes de Martos se preparen para un día variable, con un tiempo que podría cambiar rápidamente, y que se mantengan atentos a las actualizaciones meteorológicas, especialmente si planean actividades al aire libre.

