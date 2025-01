El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de enero

El día de hoy, 21 de enero de 2025, Martos se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 85% entre la 1:00 y las 7:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas gotas de lluvia. A medida que avance el día, la probabilidad de lluvia disminuirá, y se espera que las condiciones mejoren ligeramente, aunque el cielo seguirá presentando intervalos nubosos.

Las temperaturas oscilarán entre los 10°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 17°C durante la tarde. Este rango de temperaturas sugiere un día fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se esté preparado para la posibilidad de lluvia. La humedad relativa será alta, comenzando en un 92% a primera hora y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 29 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 44 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es recomendable que los residentes de Martos tomen precauciones si planean salir, especialmente en áreas expuestas al viento.

A partir de la tarde, se espera que el cielo se mantenga cubierto, pero con una disminución en la probabilidad de lluvia. Sin embargo, no se descartan intervalos nubosos que podrían traer consigo algunas lluvias ligeras. La probabilidad de tormenta también se mantiene en un 40% entre las 7:00 y la 1:00, lo que indica que, aunque la actividad eléctrica no es muy probable, no se puede descartar por completo.

En resumen, el día en Martos se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, con lluvias escasas y un viento notable. Los habitantes deben estar preparados para un día variable, con la posibilidad de que las condiciones climáticas cambien rápidamente. Se recomienda llevar paraguas y abrigos si se planea salir, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-01-20T21:17:12.