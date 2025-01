El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, viernes 17 de enero

El día de hoy, 17 de enero de 2025, Alcalá de Guadaíra se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera que las nubes hagan su aparición en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta la 1:00 a.m., el cielo estará nuboso, pero a partir de las 2:00 a.m. y durante el resto del día, se prevé que el sol brille sin interrupciones. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 15 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 3:00 p.m., cuando se espera que el termómetro marque 15 grados.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 66% a la medianoche y disminuyendo gradualmente hasta un 41% por la tarde. Esto sugiere un ambiente fresco, pero cómodo, ideal para actividades al aire libre. No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que las probabilidades de lluvia son nulas, lo que permitirá disfrutar de un día seco y soleado.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas que variarán en intensidad a lo largo del día. Durante la mañana, el viento soplará del este a una velocidad de 2 a 5 km/h, aumentando gradualmente a medida que avanza el día. A partir de las 8:00 a.m., se espera que el viento del noreste alcance velocidades de hasta 27 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y la tarde. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 10:00 a.m. y las 11:00 a.m., alcanzando hasta 37 km/h.

La salida del sol está programada para las 8:35 a.m., y el ocaso ocurrirá a las 6:32 p.m., lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz natural durante el día. Este clima favorable es ideal para paseos por el parque, actividades deportivas o simplemente disfrutar de un café en una terraza al aire libre.

En resumen, el día de hoy en Alcalá de Guadaíra se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Aprovechemos esta oportunidad para salir y disfrutar de lo que la naturaleza nos ofrece en este hermoso rincón de Andalucía.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-01-16T21:01:09.