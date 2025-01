El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de enero

El día de hoy, 16 de enero de 2025, San Juan de Aznalfarache se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se observarán algunas nubes altas, pero a medida que avance el día, el cielo se despejará completamente, ofreciendo condiciones ideales para actividades al aire libre.

Las temperaturas oscilarán entre los 4°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 15°C durante la tarde. A primera hora, se registrarán temperaturas frías, especialmente en las horas más tempranas, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, se espera un ligero aumento en la temperatura, proporcionando un ambiente más cálido y agradable hacia el mediodía y la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 56% y descendiendo a un 31% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el día será soleado, la sensación de frescura persistirá, especialmente en las primeras horas. Por la tarde, la humedad aumentará ligeramente, pero no se anticipan condiciones que generen incomodidad.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección norte a lo largo del día, con velocidades que variarán entre 5 y 13 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 15 km/h. Este viento ligero contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las horas más frías.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá riesgo de lluvias. La probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Esto es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo.

En resumen, el tiempo en San Juan de Aznalfarache para hoy se caracteriza por un cielo despejado, temperaturas agradables durante la tarde, y un viento ligero que aportará frescura. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, aprovechando las condiciones favorables que se presentan.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-01-15T20:52:12.