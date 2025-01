El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de enero

El 15 de enero de 2025, Cartaya se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y los 16 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde. A las 8:00 AM, se espera que la temperatura sea de 6 grados, descendiendo a 5 grados a las 9:00 AM y manteniéndose en 4 grados hasta las 10:00 AM. A medida que avanza el día, la temperatura irá en aumento, alcanzando los 15 grados a las 3:00 PM y cerrando el día con 6 grados a las 11:00 PM.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 68% a las 00:00 horas y disminuyendo gradualmente a un 30% hacia las 4:00 PM. Este descenso en la humedad, combinado con la ausencia de precipitaciones, contribuirá a que el día se sienta más seco y cómodo, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte con velocidades que oscilarán entre 6 y 12 km/h durante la mañana, aumentando ligeramente en la tarde, alcanzando hasta 20 km/h a las 11:00 AM. Esta brisa del norte proporcionará un alivio fresco, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se anticipan precipitaciones en ninguna de las franjas horarias, lo que significa que los residentes y visitantes de Cartaya podrán disfrutar de un día sin lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para paseos y actividades al aire libre.

El amanecer se producirá a las 8:41 AM y el ocaso a las 6:35 PM, ofreciendo un tiempo de luz solar considerable para disfrutar de la belleza natural de la región. En resumen, el 15 de enero será un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre en Cartaya, con un tiempo despejado, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-01-14T21:16:11.