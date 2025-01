El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, domingo 12 de enero

El día de hoy, 12 de enero de 2025, Jaén se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con cielos que permanecerán en estado de "Cubierto" durante las primeras horas de la mañana, desde la medianoche hasta las 3:00 a.m. A partir de las 4:00 a.m., se espera la presencia de bruma, que podría reducir la visibilidad en algunas áreas. Sin embargo, a medida que avance el día, las condiciones mejorarán notablemente, y se prevé que el cielo se despeje, alcanzando un estado de "Despejado" desde las 10:00 a.m. hasta el final de la jornada.

En cuanto a la temperatura, se anticipa un día fresco, con valores que oscilarán entre los 9 y 13 grados . Las temperaturas más bajas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando un mínimo de 9 grados a las 5:00 a.m. A medida que el sol se eleva, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando un máximo de 13 grados a las 2:00 p.m. y manteniéndose en torno a los 12 grados durante la tarde.

La humedad relativa será un factor notable durante el día, comenzando en un 74% a la medianoche y aumentando hasta un 96% en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 39% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación de mayor confort a medida que se despeje el cielo.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias significativas a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que los residentes de Jaén pueden disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre.

El viento soplará principalmente del norte, con velocidades que oscilarán entre 4 y 13 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 27 km/h a las 2:00 p.m. Esto podría proporcionar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

En resumen, el tiempo en Jaén para hoy será mayormente despejado, con temperaturas frescas y sin precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de un día agradable en la ciudad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-01-11T21:12:11.