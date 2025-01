El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de enero

El día de hoy, 11 de enero de 2025, se espera en Úbeda un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo de las horas. La jornada comenzará con un cielo poco nuboso a las 00:00 horas, pero a medida que avance la mañana, la nubosidad irá aumentando, alcanzando un estado nuboso a partir de la 01:00. Desde las 02:00 hasta las 08:00, el cielo permanecerá cubierto, lo que podría influir en la sensación térmica y la luminosidad del día.

En cuanto a las temperaturas, se prevé un rango que oscilará entre los 9 y 13 grados . Las temperaturas más frescas se registrarán durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, con mínimas de 9 grados. A medida que el día avance, se espera un ligero aumento, alcanzando los 13 grados hacia las 16:00. Sin embargo, por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, estabilizándose en torno a los 10 grados hacia el final de la jornada.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 83% a la medianoche y alcanzando picos del 100% hacia las 23:00. Esta elevada humedad, combinada con las temperaturas frescas, podría generar una sensación de frío más intensa, especialmente en las horas de la mañana.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de precipitación. Sin embargo, existe una probabilidad de tormenta del 15% entre las 07:00 y las 13:00, aunque las condiciones no parecen indicar que se materialicen en forma de lluvia. La probabilidad de precipitación es baja, con un 5% entre las 13:00 y las 19:00, lo que sugiere que, aunque el cielo estará cubierto, las lluvias no serán un factor a considerar.

El viento soplará mayormente del oeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 18 km/h a las 12:00. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente en combinación con la alta humedad.

Finalmente, la salida del sol está prevista para las 08:29 y la puesta será a las 18:14, lo que proporcionará aproximadamente 9 horas y 45 minutos de luz solar, aunque la nubosidad podría limitar la intensidad de la misma. En resumen, se anticipa un día fresco y nublado en Úbeda, ideal para actividades en interiores o paseos cortos al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-01-10T22:06:06.