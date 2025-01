El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de enero

El día de hoy, 11 de enero de 2025, Lepe se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con predominancia de niebla y bruma en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8:00 a.m., la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación vehicular. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 11 y 12 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas, lo que acentuará la sensación de frío.

A medida que avance la mañana, se espera que la niebla dé paso a la bruma, con temperaturas que irán aumentando gradualmente hasta alcanzar los 13 grados a las 9:00 a.m. y 14 grados a las 10:00 a.m. La humedad comenzará a descender, aunque se mantendrá en niveles relativamente altos, alrededor del 94% a las 9:00 a.m. y 95% a las 10:00 a.m.

Durante la tarde, las condiciones meteorológicas mejorarán ligeramente, con cielos parcialmente nublados y temperaturas que alcanzarán un máximo de 21 grados a las 3:00 p.m. La probabilidad de precipitación se mantiene en 0%, lo que indica que no se esperan lluvias a lo largo del día. Sin embargo, el viento será un factor a tener en cuenta, con rachas que alcanzarán hasta 26 km/h del norte a las 2:00 p.m., lo que podría generar una sensación térmica más fresca.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 15 grados a las 9:00 p.m. y 14 grados a las 10:00 p.m. La humedad aumentará ligeramente, alcanzando el 94% a las 11:00 p.m. y la niebla podría regresar, especialmente en las horas más tempranas de la madrugada del día siguiente.

Es importante que los habitantes de Lepe tomen precauciones al desplazarse, especialmente en las primeras horas del día debido a la niebla. Se recomienda el uso de luces de cruce en los vehículos y mantener una velocidad moderada. A lo largo del día, aunque las condiciones mejorarán, se sugiere estar atentos a los cambios en el tiempo, ya que la bruma y el viento pueden influir en la sensación térmica. En resumen, se prevé un día fresco y mayormente nublado, ideal para actividades al aire libre, siempre que se tomen las precauciones necesarias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-01-10T22:06:06.