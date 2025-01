El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de enero

El día de hoy, 11 de enero de 2025, Córdoba se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto y nuboso, con una notable presencia de niebla y bruma en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las primeras horas del día, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 7 grados . La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la formación de niebla.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura aumente ligeramente, alcanzando los 8 grados a las 6:00 AM y llegando a 10 grados hacia las 9:00 AM. Sin embargo, el cielo seguirá cubierto y nuboso, con la posibilidad de que la visibilidad se vea reducida por la bruma en algunos sectores de la ciudad. La probabilidad de precipitación se mantiene en 0%, lo que indica que no se anticipan lluvias durante el día.

Durante la tarde, las temperaturas continuarán en ascenso, alcanzando un máximo de 18 grados a las 4:00 PM. El cielo permanecerá cubierto, aunque se espera que las condiciones de nubosidad se mantengan estables. La humedad relativa comenzará a descender, situándose en torno al 65% hacia las 4:00 PM, lo que podría proporcionar un ligero alivio en la sensación de bochorno.

El viento soplará predominantemente del sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 10 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 15 km/h. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados a las 8:00 PM. La humedad aumentará, alcanzando el 100% hacia la medianoche, lo que podría dar lugar a la formación de niebla nuevamente. El cielo seguirá cubierto, y la visibilidad podría verse afectada en las horas nocturnas.

En resumen, Córdoba experimentará un día mayormente cubierto y fresco, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 18 grados, y una alta humedad que favorecerá la formación de niebla y bruma. Se recomienda a los ciudadanos tener precaución al conducir, especialmente en las primeras horas del día y al caer la noche, debido a la posible reducción de visibilidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-01-10T22:06:06.