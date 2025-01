El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de enero

El día de hoy, 11 de enero de 2025, Baeza se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una transición notable a lo largo de las horas. La jornada comenzará con un cielo poco nuboso durante la madrugada, pero a medida que avance la mañana, las nubes irán aumentando, alcanzando un estado nuboso hacia la primera parte del día. A partir del mediodía, el cielo se tornará completamente cubierto, lo que se mantendrá durante la tarde y la noche.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 13 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 10 grados, pero se espera que suban ligeramente a 12 grados en la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 95% en las horas de la tarde. Esto podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es, especialmente en las primeras horas del día.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias significativas, ya que los registros indican que no se espera precipitación a lo largo del día. Sin embargo, la probabilidad de tormentas es baja, con un 10% de posibilidad entre las 07:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que, aunque el cielo estará cubierto, las condiciones no serán propensas a tormentas eléctricas.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 22 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. A medida que avance la tarde, el viento disminuirá gradualmente, lo que podría ofrecer un respiro en la sensación de frío.

La visibilidad se verá afectada por la alta humedad, especialmente en las primeras horas de la mañana, donde se prevé la formación de niebla en algunas áreas. Esto podría dificultar la visibilidad, así que se recomienda precaución a los conductores y peatones.

En resumen, Baeza experimentará un día mayormente cubierto con temperaturas frescas y sin precipitaciones, aunque la alta humedad y el viento podrían influir en la sensación térmica. Es un día ideal para actividades en interiores, pero aquellos que salgan deben estar preparados para un tiempo fresco y posiblemente húmedo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-01-10T22:06:06.