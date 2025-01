El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de enero

El día de hoy, 10 de enero de 2025, se espera en Baena un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable. A medida que avance la jornada, se prevé que el cielo permanezca poco nuboso, especialmente en las horas centrales, lo que contribuirá a un tiempo templado.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 16 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de los 10 grados, descendiendo ligeramente a 9 grados en las horas más frescas. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, se espera un aumento gradual, alcanzando los 16 grados en la tarde. Este rango de temperaturas sugiere un día cómodo, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 77% por la mañana y disminuyendo a un 59% hacia la tarde. Esto indica que, aunque el ambiente será fresco, no se espera que la humedad genere incomodidad. La combinación de temperaturas agradables y un nivel de humedad controlado hará que el día sea propicio para disfrutar de paseos y actividades al exterior.

En cuanto al viento, se anticipa una brisa suave predominante del sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 6 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 14 km/h. Esta brisa ligera será un complemento agradable al clima templado, proporcionando una sensación refrescante sin ser demasiado fuerte.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es especialmente relevante para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no habrá preocupaciones por el tiempo adverso.

En resumen, Baena disfrutará de un día mayormente soleado y templado, con temperaturas agradables y condiciones ideales para disfrutar del aire libre. La combinación de un cielo despejado, temperaturas moderadas y una brisa suave hará de este 10 de enero un día perfecto para salir y disfrutar de la belleza del entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-01-09T21:02:12.