El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de enero

El día de hoy, 9 de enero de 2025, Alcalá la Real se verá afectada por condiciones meteorológicas que incluyen niebla y bruma en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 9:00 a.m., la visibilidad será reducida debido a la presencia de niebla, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 9 grados . La humedad relativa alcanzará el 100%, lo que contribuirá a la sensación de frío y a la persistencia de la niebla.

A medida que avance la mañana, se espera que la niebla dé paso a un cielo cubierto con lluvia escasa, especialmente entre las 1:00 a.m. y las 9:00 a.m. Durante este periodo, la probabilidad de precipitación es del 100%, aunque las cantidades de lluvia serán mínimas, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre 9 y 10 grados .

A partir de las 10:00 a.m., el cielo comenzará a despejarse gradualmente, aunque se mantendrán algunas nubes altas durante la tarde. Las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 14 grados entre las 1:00 p.m. y las 4:00 p.m. La humedad relativa comenzará a descender, situándose en torno al 50% a media tarde, lo que permitirá una sensación más confortable.

El viento soplará del oeste, con rachas que alcanzarán los 34 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo su intensidad a medida que avance la jornada. A partir de la tarde, el viento se tornará más suave, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h. Esto contribuirá a que las condiciones meteorológicas sean más agradables, especialmente en las horas centrales del día.

Por la noche, se espera que el cielo se mantenga mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente tranquilo y fresco. Las temperaturas descenderán nuevamente, alcanzando los 8 grados hacia la medianoche. La humedad aumentará ligeramente, pero no se prevén precipitaciones significativas.

En resumen, el día de hoy en Alcalá la Real se caracterizará por un inicio con niebla y lluvias escasas, seguido de un periodo de mejora con cielos despejados y temperaturas agradables en las horas centrales del día. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al conducir durante la mañana debido a la baja visibilidad y que disfruten de las condiciones más favorables a medida que avanza la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-01-08T20:56:08.