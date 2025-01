El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 1 de enero

El día de hoy, 1 de enero de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Camas, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 17 grados a lo largo del día. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que las temperaturas mínimas se sitúen en torno a los 6 grados a las 1:00 AM y 2:00 AM. A medida que avance la mañana, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 10 grados a las 11:00 AM.

Durante la tarde, el termómetro ascenderá hasta los 17 grados a las 4:00 PM, ofreciendo un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Sin embargo, conforme se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en 12 grados a las 7:00 PM y bajando a 7 grados hacia la medianoche.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 80% en las primeras horas del día y disminuyendo gradualmente hasta un 64% a las 11:00 AM. A medida que el día avanza, la humedad se estabilizará en torno al 45% por la tarde, aumentando ligeramente hacia la noche, alcanzando un 85% a las 11:00 PM.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte con velocidades que oscilarán entre 3 y 13 km/h durante la mañana y la tarde. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 23 km/h a las 11:00 AM. A medida que caiga la noche, el viento disminuirá, con velocidades de 4 km/h hacia la medianoche.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto sugiere que será un día seco, ideal para disfrutar de actividades al aire libre sin la preocupación de la lluvia.

En resumen, el tiempo en Camas para hoy se presenta como una jornada soleada y templada, con temperaturas agradables y un viento suave. Es un día perfecto para salir a pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar del aire libre, ya que las condiciones meteorológicas serán favorables y sin interrupciones por lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2024-12-31T21:07:12.