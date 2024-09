El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, domingo 1 de septiembre

Hoy, 1 de septiembre de 2024, San Juan de Aznalfarache experimentará un día mayormente soleado con algunas nubes altas que no afectarán significativamente la visibilidad ni la temperatura. Desde la madrugada, el cielo se presentará con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que el sol brille con fuerza, especialmente en las horas centrales.

Las temperaturas oscilarán entre los 24°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 35°C durante la tarde. Este aumento de temperatura se sentirá más intensamente en las horas posteriores al mediodía, cuando el termómetro podría marcar hasta 34°C. Por la noche, las temperaturas descenderán a unos agradables 27°C, lo que permitirá disfrutar de una velada templada.

La humedad relativa será alta durante la mayor parte del día, comenzando en un 80% en la madrugada y disminuyendo gradualmente hasta un 36% por la tarde. Esta variación en la humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más calurosa, especialmente en las horas más cálidas del día. Sin embargo, la brisa del sur, que alcanzará velocidades de hasta 19 km/h, proporcionará un alivio agradable, especialmente en las horas de mayor calor.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé lluvia en todo el día. Las probabilidades de precipitación son nulas, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por el tiempo. La probabilidad de tormentas también es baja, con un 15% de posibilidad en la franja horaria de 08:00 a 14:00, pero no se anticipan eventos significativos.

El viento soplará del sur-suroeste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 34 km/h en las horas de la tarde. Esta brisa puede ser especialmente refrescante y contribuir a que la sensación de calor sea más llevadera. A medida que el día avance, el viento se mantendrá constante, lo que ayudará a dispersar las nubes altas y permitirá que el sol brille con más intensidad.

En resumen, San Juan de Aznalfarache disfrutará de un día cálido y mayormente soleado, ideal para actividades al aire libre. Con temperaturas elevadas y una brisa suave, será un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2024-08-31T20:56:09.