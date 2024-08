El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, sábado 31 de agosto

El día de hoy, 31 de agosto de 2024, se espera en Lebrija un tiempo predominantemente nublado, con variaciones a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura en comparación con las temperaturas más cálidas que se prevén para más tarde. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso en algunos momentos, especialmente entre las 02:00 y las 04:00, antes de que las nubes altas vuelvan a dominar el panorama.

Las temperaturas oscilarán entre los 24 y 35 grados . La mañana comenzará con temperaturas alrededor de 27 grados, descendiendo ligeramente a 25 grados en las horas más frescas. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, se anticipa un aumento gradual, alcanzando un máximo de 35 grados en la tarde. Es importante que los habitantes de Lebrija se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas del día, especialmente entre las 14:00 y las 16:00, cuando se prevé que las temperaturas sean más elevadas.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, con niveles que rondarán entre el 45% y el 80% a lo largo del día. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales de la tarde. La combinación de altas temperaturas y humedad puede hacer que la sensación térmica sea más alta de lo que marcan los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias significativas durante el día. La probabilidad de precipitación es nula en las primeras horas y se incrementa ligeramente a un 15% entre las 14:00 y las 20:00, aunque no se anticipan tormentas. Los vientos serán moderados, predominando del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 19 km/h. Esto proporcionará algo de alivio en las horas más calurosas, aunque no será suficiente para mitigar completamente el calor.

Los amaneceres en Lebrija se producirán a las 07:54 y los atardeceres a las 20:53, lo que permitirá disfrutar de largas horas de luz solar. A medida que se acerque la noche, se espera que el cielo se mantenga mayormente despejado, lo que podría ofrecer una agradable velada para aquellos que deseen disfrutar del aire libre. En resumen, un día cálido y mayormente nublado espera a los lebrijanos, con temperaturas elevadas y una leve posibilidad de lluvia en la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2024-08-30T20:57:12.