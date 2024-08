El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, sábado 31 de agosto

Hoy, 31 de agosto de 2024, Dos Hermanas se prepara para un día mayormente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, lo que podría dar una sensación de frescura en comparación con las temperaturas más altas que se esperan más tarde. A medida que avance la mañana, la nubosidad disminuirá ligeramente, pasando a un estado poco nuboso entre las 01:00 y las 04:00.

A partir de las 05:00, el cielo se mantendrá con nubes altas, y esta tendencia continuará durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 24 y 35 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00, cuando se espera que el termómetro marque 35 grados. La sensación térmica podría ser más intensa debido a la humedad relativa, que se mantendrá en torno al 62% al inicio del día, aumentando hasta un 77% hacia la noche.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias a lo largo del día, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de lluvia en todos los periodos. Esto sugiere que los habitantes de Dos Hermanas podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, aunque no se prevén tormentas, la probabilidad de tormentas es del 5% entre las 14:00 y las 20:00, lo que podría generar cierta inquietud, aunque las condiciones no parecen propensas a desarrollarse en fenómenos severos.

El viento soplará predominantemente del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 21 km/h en las primeras horas, aumentando a 35 km/h en su máxima racha durante la tarde. Esto podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, especialmente en las horas más calurosas del día.

La salida del sol está programada para las 07:53, mientras que el ocaso se producirá a las 20:53, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz. A medida que caiga la noche, las temperaturas comenzarán a descender, ofreciendo un respiro del calor diurno, con mínimas que rondarán los 26 grados hacia el final del día.

En resumen, hoy en Dos Hermanas se espera un día cálido y mayormente nublado, con temperaturas elevadas y sin riesgo de precipitaciones, lo que lo convierte en un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de un viento moderado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2024-08-30T20:57:12.