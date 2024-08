El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, viernes 30 de agosto

El día de hoy, 30 de agosto de 2024, Écija se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00 y 02:00. A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 25 grados, alcanzando un máximo de 35 grados en las horas más cálidas de la tarde, entre las 15:00 y 18:00.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 63% a la medianoche y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 30% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el calor será intenso, la sensación de bochorno podría ser moderada debido a la disminución de la humedad.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del sur, con velocidades que oscilarán entre los 19 km/h a la medianoche y alcanzando picos de hasta 30 km/h en la tarde. Esta brisa puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más calurosas del día.

A lo largo de la jornada, no se prevén precipitaciones, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. Sin embargo, se registrarán intervalos nubosos a partir de las 14:00 horas, aunque estos no afectarán significativamente la claridad del cielo. La probabilidad de lluvia es nula durante la mañana y se mantiene baja en la tarde, con un 15% de probabilidad entre las 14:00 y 20:00 horas, lo que indica que las condiciones se mantendrán mayormente secas.

La puesta de sol se producirá a las 20:52, ofreciendo un espectáculo visual en el horizonte, con un cielo que, aunque pueda presentar algunas nubes, seguirá siendo predominantemente despejado. Para aquellos que planean salir por la tarde, es recomendable llevar protección solar y mantenerse hidratados, ya que las temperaturas alcanzarán su punto máximo en las horas centrales del día.

En resumen, Écija disfrutará de un día cálido y soleado, con temperaturas elevadas y un viento moderado que ayudará a mitigar el calor. Las condiciones son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de la hidratación y la protección solar.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2024-08-29T20:52:11.