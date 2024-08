El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, lunes 26 de agosto

El día de hoy, 26 de agosto de 2024, Lora del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 29 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 28 grados a la 01:00 y alcanzando los 26 grados a las 02:00. Este patrón de temperaturas suaves se mantendrá hasta la madrugada, creando un ambiente fresco y cómodo.

A medida que avance el día, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un pico de 38 grados entre las 17:00 y las 18:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 38% y el 70% a lo largo del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa. Se recomienda a los habitantes de Lora del Río que tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas más calurosas de la tarde.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 12 y 23 km/h. Las ráfagas más fuertes se producirán en la tarde, alcanzando hasta 34 km/h a las 21:00 horas. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, pero también podría generar algunas ráfagas que podrían ser notadas en áreas abiertas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. Sin embargo, hacia la tarde, se espera un aumento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas, aunque no se anticipa que esto afecte la claridad del cielo de manera significativa.

La salida del sol se producirá a las 07:47 horas y se espera que se ponga a las 20:59 horas, brindando una larga jornada de luz solar. Este clima despejado y cálido es ideal para actividades al aire libre, pero es fundamental mantenerse hidratado y protegido del sol durante las horas de mayor calor. En resumen, Lora del Río disfrutará de un día soleado y caluroso, perfecto para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2024-08-25T21:02:12.