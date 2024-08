El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de agosto

El día de hoy, 23 de agosto de 2024, Priego de Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 27 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 35 grados en las horas centrales, lo que podría hacer que la sensación térmica sea algo más intensa.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 49% por la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 78% en la tarde. Este aumento en la humedad podría generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas del día. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, la humedad comenzará a descender, lo que proporcionará un alivio en las temperaturas.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del norte, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 12 km/h. Durante las horas más cálidas, se registrarán ráfagas que podrían alcanzar hasta los 30 km/h, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor. A lo largo del día, el viento será más intenso en la tarde, especialmente entre las 14:00 y las 18:00 horas, cuando se espera que las rachas sean más fuertes.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de tormentas es prácticamente nula, con un 0% de posibilidad en las primeras horas y un leve aumento del 5% en la tarde, aunque esto no se traduce en un riesgo significativo de tormenta. Por lo tanto, es un día ideal para actividades al aire libre, ya sea para disfrutar de un paseo por el campo o para realizar deportes.

A medida que se acerque el ocaso, que ocurrirá a las 20:58, las temperaturas comenzarán a descender, ofreciendo un ambiente más fresco y agradable para la noche. La puesta de sol será un espectáculo visual, con un cielo despejado que permitirá disfrutar de los colores del atardecer. En resumen, el día se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del buen tiempo en Priego de Córdoba, con temperaturas cálidas y un cielo despejado que invitan a salir y disfrutar de la naturaleza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2024-08-22T20:56:08.