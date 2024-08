El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, jueves 22 de agosto

El día de hoy, 22 de agosto de 2024, se espera un tiempo mayormente despejado en Linares, con temperaturas que oscilarán entre los 24 y 35 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, permitiendo que el sol brille intensamente. A medida que avance la jornada, las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 35 grados.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 32% por la mañana y aumentando ligeramente hasta un 40% hacia la noche. Esto podría generar una sensación térmica un poco más alta, especialmente durante las horas más calurosas del día. Sin embargo, la combinación de temperaturas cálidas y una humedad controlada permitirá que el tiempo se sienta relativamente cómodo para la mayoría de los habitantes.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el oeste a una velocidad de entre 3 y 14 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 30 km/h en las horas de mayor actividad. Este viento, aunque moderado, ayudará a mitigar un poco el calor, especialmente en las horas de la tarde. A lo largo del día, se espera que la dirección del viento se mantenga constante, lo que contribuirá a una sensación de frescura en las áreas más abiertas de la ciudad.

No se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por condiciones climáticas adversas. Sin embargo, hacia la tarde, se anticipan intervalos nubosos que podrían ofrecer un ligero alivio del sol, aunque no se espera que esto altere significativamente las temperaturas.

La puesta de sol está programada para las 20:58 horas, momento en el cual las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, ofreciendo un respiro del calor del día. La noche se presentará despejada, con temperaturas que rondarán los 30 grados, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable bajo el cielo estrellado.

En resumen, el tiempo en Linares para hoy será predominantemente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre, con un viento ligero que proporcionará algo de alivio del calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2024-08-21T21:04:08.