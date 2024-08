El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, miércoles 21 de agosto

El día de hoy, 21 de agosto de 2024, Montilla se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 29 grados . A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo, llegando hasta los 36 grados en las horas centrales, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 52% por la mañana y descendiendo a un 36% durante la tarde. Esto sugiere que, aunque el calor será intenso, la humedad no será excesiva, lo que podría hacer que el calor sea más tolerable para los habitantes de la localidad. Sin embargo, se recomienda tomar precauciones, especialmente para aquellos que planeen realizar actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 23 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 43 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor intenso. Este viento, aunque moderado, podría ser un factor a tener en cuenta para quienes realicen actividades al aire libre, ya que podría generar una sensación de frescura en momentos puntuales.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula en las primeras horas y se mantiene baja durante la tarde, con un leve aumento en la probabilidad de tormentas hacia el final de la jornada, aunque esto no parece ser un riesgo significativo.

En resumen, el tiempo en Montilla para hoy será predominantemente soleado, con temperaturas cálidas y un viento moderado que podría ofrecer algo de alivio. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar la exposición excesiva al sol. Se recomienda hidratarse adecuadamente y buscar sombra en las horas más calurosas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2024-08-20T20:56:07.