El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, miércoles 21 de agosto

El día de hoy, 21 de agosto de 2024, Marchena se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y temperaturas agradables. A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo en torno a las 15:00 horas, con un registro de hasta 38 grados , lo que podría resultar caluroso, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 52% por la mañana y descendiendo hasta un 29% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el calor será intenso, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que podría hacer que la jornada sea más llevadera. Sin embargo, se recomienda a los marcheneros que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 30 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 48 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también es importante tener precaución con posibles ráfagas que podrían afectar estructuras ligeras o arbolado.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de tormentas es nula, lo que refuerza la idea de un día tranquilo y soleado. Sin embargo, hacia la tarde, existe una ligera probabilidad de que se presenten algunas nubes, pero no se anticipa que esto afecte significativamente el tiempo despejado que dominará la jornada.

Para aquellos que planean actividades al aire libre, se aconseja aprovechar las primeras horas del día, cuando las temperaturas son más frescas. A medida que el sol se eleva, es recomendable usar protector solar y ropa ligera para evitar golpes de calor. En resumen, Marchena disfrutará de un día soleado y caluroso, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre con precaución ante las altas temperaturas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2024-08-20T20:56:07.