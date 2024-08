El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, martes 20 de agosto

Hoy en Jaén, el cielo estará despejado durante todo el día, lo que significa que disfrutaremos de un día soleado y sin nubes. La temperatura máxima alcanzará los 37 grados en la tarde, por lo que se espera un día caluroso. La humedad relativa estará alrededor del 23% durante la tarde, lo que indica que será un día seco.

No se esperan precipitaciones en ningún momento del día, por lo que no habrá lluvias que puedan afectar nuestras actividades al aire libre. La probabilidad de tormentas también es baja, por lo que no hay riesgo de tormentas eléctricas.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del oeste con velocidades que oscilan entre los 10 y 25 km/h. En la tarde, se espera una racha máxima de viento de 36 km/h, por lo que es importante tener precaución si se realizan actividades al aire libre.

El día comenzará con una temperatura de 31 grados en la mañana y se mantendrá cálida durante todo el día, con una mínima de 24 grados en la madrugada. El amanecer será a las 07:35 y el atardecer a las 21:01, por lo que tendremos un día largo para disfrutar del buen tiempo.

En resumen, se espera un día soleado y caluroso en Jaén, sin precipitaciones ni tormentas, con vientos moderados y una temperatura máxima de 37 grados . ¡Aprovecha el buen tiempo y disfruta de un día al aire libre!

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2024-08-19T20:51:08.