El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, sábado 17 de agosto

Hoy en Coria del Río se espera un día despejado en su mayoría, con algunas nubes altas durante la noche. La temperatura máxima alcanzará los 40 grados durante la tarde, por lo que se recomienda tomar precauciones y mantenerse hidratado. La humedad relativa estará entre el 22% y el 91%, lo que indica que será un día caluroso y seco.

En cuanto al viento, predominará la dirección del sur con velocidades que oscilarán entre los 4 y los 26 km/h. Se espera que haya ráfagas de viento más fuertes durante la tarde, por lo que se aconseja asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

No se esperan precipitaciones para hoy, por lo que no habrá lluvias que puedan afectar las actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las altas temperaturas y la baja humedad pueden aumentar el riesgo de incendios forestales, por lo que se recomienda evitar hacer fuego en zonas no autorizadas.

En resumen, el día de hoy en Coria del Río será caluroso y soleado, con temperaturas que alcanzarán los 40 grados . Se aconseja tomar medidas para protegerse del calor y mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas. ¡Que tengan un excelente día!

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2024-08-16T20:56:07.