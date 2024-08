El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, lunes 12 de agosto

Hoy en Baeza, el cielo estará despejado durante todo el día, lo que significa que disfrutaremos de un día soleado y sin nubes. La temperatura máxima alcanzará los 36 grados en la tarde, por lo que se espera un día caluroso. Sin embargo, la temperatura descenderá por la noche hasta los 29 grados , lo que permitirá un poco de alivio.

La humedad relativa estará en un promedio del 40% durante la mañana, pero aumentará hasta el 75% en la tarde, lo que podría hacer que el calor se sienta más intenso. El viento soplará principalmente del oeste con velocidades que oscilarán entre los 6 y 18 km/h, lo que ayudará a refrescar el ambiente.

No se esperan precipitaciones para hoy, por lo que no habrá lluvias que interrumpan nuestras actividades al aire libre. La probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos del día, por lo que podemos estar seguros de que no habrá sorpresas en ese aspecto.

En resumen, hoy en Baeza tendremos un día soleado y caluroso, con temperaturas que alcanzarán los 36 grados . Se recomienda tomar precauciones para protegerse del sol y mantenerse hidratado. ¡Disfruta del buen tiempo y del hermoso día que nos espera en Baeza!

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2024-08-11T20:56:09.