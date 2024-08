El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, jueves 8 de agosto

Hoy en Carmona, el cielo estará despejado durante todo el día, lo que significa que disfrutaremos de un día soleado y sin nubes. No se esperan precipitaciones en ningún momento, por lo que no habrá lluvias que interrumpan nuestras actividades al aire libre.

En cuanto a la temperatura, se espera que sea bastante cálida, con máximas que alcanzarán los 36 grados en la tarde. Por la noche, la temperatura descenderá hasta los 28 grados , por lo que se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del calor.

La humedad relativa estará en niveles moderados, con valores que oscilarán entre el 31% y el 75% a lo largo del día. Esto significa que no habrá una sensación de bochorno excesiva, pero es importante mantenerse fresco y beber suficiente agua para evitar la deshidratación.

En cuanto al viento, predominará la dirección del suroeste con velocidades que irán desde los 9 hasta los 20 km/h. No se esperan ráfagas de viento fuertes, por lo que las condiciones serán favorables para realizar actividades al aire libre.

En resumen, el día de hoy en Carmona será perfecto para disfrutar del buen tiempo y realizar actividades al aire libre. Con un cielo despejado, altas temperaturas y una brisa suave, no hay excusa para no aprovechar este día. ¡Así que no olvides ponerte protector solar, llevar agua y disfrutar al máximo de este día soleado en Carmona!

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2024-08-07T20:51:08.