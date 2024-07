El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, miércoles 10 de julio

Hoy en Lepe, el cielo estará despejado durante todo el día, lo que significa que disfrutaremos de un día soleado y sin nubes. No se esperan precipitaciones en ninguna hora del día, por lo que no habrá lluvias que puedan interrumpir nuestras actividades al aire libre.

En cuanto a la temperatura, se espera que sea bastante agradable. Por la mañana, estará alrededor de los 25 grados, bajando a 19 grados durante la madrugada. A medida que avance el día, la temperatura irá aumentando, alcanzando los 34 grados durante la tarde. Por la noche, descenderá a 28 grados, lo que hará que sea una noche cálida.

La humedad relativa estará en niveles moderados, con un promedio del 60% a lo largo del día. Esto significa que no será un día especialmente húmedo, lo que hará que la sensación térmica sea más agradable.

En cuanto al viento, predominará la dirección del noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y los 32 km/h. Durante la tarde, se espera que haya ráfagas de viento más fuertes, alcanzando los 38 km/h.

En resumen, el día de hoy en Lepe será perfecto para disfrutar del aire libre y realizar actividades al aire libre. Con un cielo despejado, temperaturas agradables y sin precipitaciones, no hay excusa para no aprovechar al máximo este día. ¡Así que no olvides ponerte protector solar y disfrutar del buen tiempo en Lepe!

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2024-07-09T20:46:09.