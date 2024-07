El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de julio

Hoy en Coria del Río se espera un día mayormente cubierto, con nubes que predominarán a lo largo de la jornada. La temperatura máxima alcanzará los 33 grados durante la tarde, por lo que se recomienda tomar precauciones y mantenerse hidratado. La humedad relativa estará en torno al 40%, lo que hará que la sensación térmica sea elevada.

No se esperan precipitaciones para hoy, por lo que no habrá lluvias que puedan afectar las actividades al aire libre. La probabilidad de tormentas también es baja, por lo que no se prevén fenómenos meteorológicos adversos en la zona.

En cuanto al viento, se espera que sople del sur-suroeste con velocidades que oscilarán entre los 15 y 30 km/h. Se recomienda tener precaución en caso de ráfagas más fuertes, especialmente en zonas descubiertas.

El día comenzará con una salida del sol a las 07:10 y finalizará con el ocaso a las 21:48, por lo que habrá luz natural durante gran parte del día para disfrutar de actividades al aire libre.

En resumen, se espera un día con cielos mayormente cubiertos, altas temperaturas y vientos moderados en Coria del Río. Se recomienda tomar precauciones ante las altas temperaturas y mantenerse informado sobre cualquier cambio en las condiciones meteorológicas. ¡Que tengan un excelente día!

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2024-07-05T20:57:09.