El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, martes 2 de julio

Hoy en Alcalá la Real, el cielo estará despejado durante todo el día, lo que significa que disfrutaremos de un día soleado y sin nubes. No se esperan precipitaciones en ninguna hora del día, por lo que no habrá lluvias que puedan interrumpir nuestras actividades al aire libre.

En cuanto a la temperatura, se espera que sea bastante agradable. Por la mañana, las temperaturas estarán alrededor de los 20 grados, subiendo gradualmente a medida que avance el día. Durante la tarde, se alcanzarán máximas de hasta 30 grados, por lo que será un día cálido y perfecto para disfrutar del sol.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, alrededor del 30-40%, lo que hará que el día se sienta bastante confortable. Además, el viento soplará de forma suave, con velocidades que no superarán los 15 km/h, principalmente proveniente del norte y noreste.

En resumen, el día de hoy en Alcalá la Real será perfecto para disfrutar del buen tiempo y realizar actividades al aire libre. Con un cielo despejado, temperaturas agradables y sin precipitaciones, no hay excusa para no aprovechar al máximo este día. ¡Así que no olvides ponerte protector solar y disfrutar del verano en esta hermosa ciudad!

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2024-07-01T20:57:15.