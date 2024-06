El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, sábado 29 de junio

Hoy en El Viso del Alcor se espera un día mayormente nuboso, con cielos cubiertos durante la mayor parte del día. La temperatura máxima alcanzará los 26 grados , por lo que se espera un día cálido. La humedad relativa estará en torno al 60%, lo que hará que la sensación térmica sea agradable.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, por lo que no habrá lluvias que puedan afectar las actividades al aire libre. La probabilidad de tormentas también es baja, por lo que no se esperan fenómenos meteorológicos adversos.

En cuanto al viento, se espera que sople del suroeste con velocidades que oscilarán entre los 14 y 28 km/h. Se recomienda tener precaución en caso de viento fuerte, especialmente en zonas elevadas.

El día comenzará con una temperatura de 19 grados y se mantendrá estable durante la mañana. A medida que avance el día, la temperatura irá en aumento, alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas. Por la noche, la temperatura descenderá gradualmente, llegando a los 21 grados .

En resumen, se espera un día con cielos mayormente nubosos, temperaturas cálidas y sin precipitaciones en El Viso del Alcor. Se recomienda llevar ropa ligera y protección solar, así como mantenerse hidratado a lo largo del día. ¡Disfruta del día!

