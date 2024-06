El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de junio

Hoy en Cabra, el tiempo estará despejado durante todo el día, con temperaturas que oscilarán entre los 15°C y los 30°C. La humedad relativa se mantendrá en un promedio del 50%, lo que hará que la sensación térmica sea agradable.

No se esperan precipitaciones en ningún momento del día, por lo que se puede disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. El viento soplará de forma suave, con velocidades que no superarán los 10 km/h en ninguna dirección en particular.

El día comenzará con una temperatura de 19°C a las 00:00 horas y se mantendrá estable durante la madrugada. A medida que avance la mañana, las temperaturas irán en aumento, alcanzando los 30°C alrededor de las 17:00 horas.

El orto del sol será a las 06:56 horas y el ocaso a las 21:42 horas, por lo que habrá muchas horas de luz natural para disfrutar del día.

En resumen, se espera un día soleado y cálido en Cabra, perfecto para disfrutar de actividades al aire libre y pasar tiempo en la naturaleza. ¡Aprovecha este día para disfrutar del buen tiempo y relajarte bajo el sol!

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2024-06-20T20:57:10.